Помогите. Характеристика детсва Петра Гринева из капитанская дочка
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Помогите. Характеристика детсва Петра Гринева из капитанская дочка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родился в семье отставного майора. Когда ему исполнилось к нему был приставлен Савельич. Под его надзором Петр учился грамоте. Потом в 12 лет у нему в учителя наняли француза (Бопре) который работал парикмахером на родине. Но так как учитель любил выпивать его вскоре уволили. С детства в семье в Петре Гриневе воспитывались нравственные понятия.( даже оцет, когда отправлял его на службу сказал "береги платье снову, а честь с молоду")
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