Помогите. Характеристика детсва Петра Гринева из капитанская дочка

Гость: Гость:

Родился в семье отставного майора. Когда ему исполнилось к нему был приставлен Савельич. Под его надзором Петр учился грамоте. Потом в 12 лет у нему в учителя наняли француза (Бопре) который работал парикмахером на родине. Но так как учитель любил выпивать его вскоре уволили. С детства в семье в Петре Гриневе воспитывались нравственные понятия.( даже оцет, когда отправлял его на службу сказал "береги платье снову, а честь с молоду")