Что входит в национальную культуру разных народов
Обществознание
Что входит в национальную культуру разных народов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Национальная культура – это совокупность символов, верований убеждений ценностей, норм образцов поведения, которые характеризуют духовную жизнь человеческого сообщества в той или иной стране, государстве. Например обычаи национальные или национальная кухня
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