Что такое произвольники, как они применялись в книгопечатании?
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Что такое произвольники, как они применялись в книгопечатании?
Ответ(ы) на вопрос:
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Первое московское пособие для обучения грамоте – Букварь Василия Бурцова. Выпущен Московским печатным двором 20 августа 1634 года.Среди более 17-ти изданий книг его букварь отличается особым изяществом и простотой. По традиции книга небольшого размера.В отличие от Ивана Федорова Бурцов использовал красный цвет, выделяющий буквы, слоги и названия разделов букваря. Особое внимание уделено шрифтам и графическому оформлению, построение каждой страницы четкое, продуманное. Составлен букварь по образцу федоровских азбук.Книгопечатание — процесс создания печатной продукции.
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