Фонетична транскрипція слова "Збрехати"

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Наголос падає на "а". збрехати→[збр'ихат'] У слові «збрехати»: складів—3 (збре-ха-ти), літер—8, звуків—8: з → [з] : приголосний, парний дзвінкий, парний твердийб → [б] : приголосний, парний дзвінкий, парний твердийр → [р'] : приголосний, непарний дзвінкий, сонорний, парний м'якийе → [і] : гласнийх → [х] : приголосний, непарний глухий, парний твердийа → [а] : гласнийт → [т'] : приголосний, парний глухий, парний м'якийі → [і] : гласнийРекомендовані переноси: збре-хати