1,5курза1,5 дня несут1,5 яйца сколько яиц снесут 2куры за 2 дня
Математика
1,5курза1,5 дня несут1,5 яйца сколько яиц снесут 2куры за 2 дня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 9 днях 1,5 дня содержится 6 раз. ТО есть 1,5 курицы снесут за 9 дней 6*1,5 = 9 яиц. 1 курица снесет за 9 дней 6 яиц ( 9:1,5 = 6). 4 курицы снесут за 9 дней 36 яиц. (9*4 = 36).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Химия
Вычеркните лишнее; а)Колба мерная, пробирки, цилиндр, тигель, химический стакан.б)химический стакан, пробирка, колба коническая, мензурка.
Геометрия
Математика
Алгебра