1,5курза1,5 дня несут1,5 яйца сколько яиц снесут 2куры за 2 дня

Математика
1,5курза1,5 дня несут1,5 яйца сколько яиц снесут 2куры за 2 дня
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 9 днях 1,5 дня содержится 6 раз.  ТО есть 1,5 курицы снесут за 9 дней  6*1,5 = 9 яиц. 1 курица снесет за 9 дней 6 яиц ( 9:1,5 = 6). 4 курицы снесут за 9 дней 36 яиц.  (9*4 = 36).
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