Ребята помогите пожалуйста с задачей срочно

Математика
Ребята помогите пожалуйста с задачей срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 400:2 = 200(см) - ширина2) 200+50 = 250(см) - высота3) 50*50 = =2500 (см в квадрате) - площадь плитки4) 400*200 = 80000 (см в квадрате) - площадь пола5) 80000:2500 = 32(шт) - для пола6) 200*250 = 50000(см в квадрате) - площадь первой стены7) 50000:2500 = 20(шт) - для первой стены8) 400*250 = 100000(см в квадрате) - площадь второй стены9) 100000:2500 = 40(шт) -для второй стены10) 20+20+40+40 = 120(шт) для стенОтвет: 32 шт для пола, 120 шт для стен

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