Сократите дроби: напишите с объяснением

Гость: Гость:

(3х-15у)/(4х-20у)=(3(х-5у))/(4(х-5у))=3/4 В обоих частях дроби можно вынести общий делитель,в числителе это-3,а в знаменателе-4.После этого мы видим,что в обоих частях появляется х-5у,они сокращаются и остается только то,что мы выносили.