Сократите дроби: напишите с объяснением
Математика
Сократите дроби: напишите с объяснением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3х-15у)/(4х-20у)=(3(х-5у))/(4(х-5у))=3/4 В обоих частях дроби можно вынести общий делитель,в числителе это-3,а в знаменателе-4.После этого мы видим,что в обоих частях появляется х-5у,они сокращаются и остается только то,что мы выносили.
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