Как зарядить два электрометра разными зарядами с помощью янтарной палочки

Гость: Гость:

До одного дотронуться, заряд перейдет на электроскоп. А до другого не дотрагиваться, то на стороне шара близкой к палочке соберется заряд противоположного знака, а на другой стороне шара появится заряд как на палочке. Надо дотронутся до шара в этом месте, заряд уйдет и электроскоп окажется заряженным противопол. зарядом. Это называется наведенный заряд.