Вместо x подберите такое натуральное число,чтобы:1)значение суммы 864+x:не делилось на три 2:значение разности 510-х а)делилось на 10 б)не делилось на 10! :)

Гость: Гость:

Возьмём скажем число 10 1 условие выполняется сумма цифр числа 874 = 19 не делится на 3 УСПЕХ! 2 условие выполняется 500 делится на 10 3 условие выполняется 500 не делится на 10! например 500 не делится на 3)