Словообразовательная цепочка слов: темнело, шел, мрачней, величавее, стремительностью, валился, косыми, длинными, плоскогорья, гигантской, грудой, падениям, увеличивал. Помогите пожалуйста:(((
Русский язык
Словообразовательная цепочка слов: темнело, шел, мрачней, величавее, стремительностью, валился, косыми, длинными, плоскогорья, гигантской, грудой, падениям, увеличивал. Помогите пожалуйста:(((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Темнота,темень- темнело.(ночь).Шел- пришёл, пришедший.(ходьба).Мрачней- мрачно,мрак.(темнота).Величавее- величие.Стремительностью-стремление.(усердие)Валился-валить,валит(падение).Косыми-косо.(неровность).Плоскогорья- плоскость,плоский,гора.(рельев)Гигантской-гигант.(крупный размер).Грудой- груда.(куча)Падениям-упадок..Увеличивал-увеличение.(больше чего либо)
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