Используя цифры 0; 2; 7, запешите все трёхзначные числа , которые делятся на 2 ; 5 ; 3

Математика
Используя цифры 0; 2; 7, запешите все трёхзначные числа , которые делятся на 2 ; 5 ; 3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в каждом числе нужно обязательно использовать все три цифры:  Делятся на 2: 702; 720: 270 Делятся на 3: 702; 720; 270; 207 Делятся на 5: 720; 270 Если использование всех цифр необязательно: Делятся на 2: 702; 720; 270; 200; 202; 222: 220; 772; 722 Делятся на 3: 702; 720; 270; 207; 222; 777; Делятся на 5: 720; 270; 770; 220
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