Длина одной стороны прямоугольника 2 м 10 см, а длина другой стороны в 3 раза меньше. Вычисли периметр этогопрямоугольника и вырази результат в дециметрах.
Математика
Длина одной стороны прямоугольника 2 м 10 см, а длина другой стороны в 3 раза меньше. Вычисли периметр этогопрямоугольника и вырази результат в дециметрах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2м10см=210 см=21 дм - первая сторона прямоугольника 2) 21:3=7 дм - вторая сторона прямоугольника 3) 2*(21+7)=56 дм - периметр прямоугольника ответ: 56 дм
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