Длина одной стороны прямоугольника 2 м 10 см, а длина другой стороны в 3 раза меньше. Вычисли периметр этогопрямоугольника и вырази результат в дециметрах.

Математика

Длина одной стороны прямоугольника 2 м 10 см, а длина другой стороны в 3 раза меньше. Вычисли периметр этогопрямоугольника и вырази результат в дециметрах.

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