А что обозначает ^ вот этот знак ответь срочно заранее спасибо

Математика
А что обозначает ^ вот этот знак ответь срочно заранее спасибо
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Гость:
Вот этот знак просто без смысленый ироглиф .
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