Запишите крылатые выражения Крылова по басням.

Гость: Гость:

1. А Васька слушает да ест. «Кот и повар»2. А вы, друзья, как ни садитесь,Все в музыканты не годитесь. «Квартет»3. А где пастух дурак, там и собаки дуры. «Волк и Волчонок»4. А дуги гнут с терпеньем и не вдруг. «Трудолюбивый медведь»5. А жаль, что незнакомТы с нашим петухом. «Осёл и Соловей»6. А ларчик просто открывался. «Ларчик»7. А он – дивитСвой только муравейник. «Муравей»8. А он украдкою кивает на Петра. «Зеркало и Обезьяна»9. Беда, коль пироги начнёт печи сапожник,А сапоги тачать пирожник. «Щука и Кот»10. Берись за то, к чему ты сроденКоль хочешь, чтоб в делах успешныйбыл конец. «Скворец»11. Ведь я не здешнего прихода. «Прихожанин»12. Великий зверь на малые дела. «Воспитание Льва»13. Ворона каркнула во всё воронье горло. «Ворона и Лисица»14. Вперёд чужой беде не смейся, Голубок! «Чиж и Голубь»15. Да только воз и ныне там. «Лебедь, Щука и Рак»16. Если голова пуста,То голове ума не придадут места. «Парнас»17. Запели молодые: кто в лес, кто по дрова. «Музыканты»18. За что же, не боясь греха,Кукушка хвалит Петуха?За то, что хвалит он Кукушку. «Кукушка и Петух»19. Избави Бог и нас от этих судей! «Осёл и Соловей»20. И из гостей домойПришла свинья – свиньёй. «Свинья»21. И сделалась моя МатрёнаНи пава, ни ворона. «Ворона»22. И Щуку бросили - в реку! «Щука»23. Как белка в колесе. «Белка»24. Как под каждым ей листкомБыл готов и стол, и дом. «Стрекоза и Муравей»25. Как счастье многие находятЛишь тем, что хорошо на задних лапках ходят. «Две собаки»26. Когда в товарищах согласья нет,На лад их дело не пойдёт. «Лебедь, Щука и Рак»27. Кого нам хвалит враг, в том, верно, проку нет. «Лев и Барс»51. Полают да отстанут. «Прохожие и собаки»52. Попался, как ворона в суп! «Ворона и Курица»53. Попрыгунья СтрекозаЛето красное пропела. «Стрекоза и муравей»54. Прощай, хозяйские горшки! «Обоз»55. Рыльце у тебя в пуху. «Лисица и Сурок»56. С разбором выбирай друзей. «Роща и Огонь»57. Сильнее кошки зверя нет! «Мышь и Крыса»58. Слона – то я и не приметил. «Любопытный»59. Скупой теряет всё, желая всё достать. «Скупой и Курица»60. Спой, светик, не стыдись! «Ворона и Лисица»61. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. «Волк и Ягнёнок»62. Ты всё пела? Это дело:Так поди же, попляши! «Стрекоза и Муравей»63. Ты сер, а я, приятель, сед. «Волк на псарне»