В однородном магнитном поле индукция которая равна 3 Тл , движется электрон со ско??остью 10 м/с , перпендикулярно линиям магнитной индукции. вычислите силу действующую на электрон

Физика

В однородном магнитном поле индукция которая равна 3 Тл , движется электрон со ско??остью 10 м/с , перпендикулярно линиям магнитной индукции. вычислите силу действующую на электрон

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