В однородном магнитном поле индукция которая равна 3 Тл , движется электрон со ско??остью 10 м/с , перпендикулярно линиям магнитной индукции. вычислите силу действующую на электрон
Физика
В однородном магнитном поле индукция которая равна 3 Тл , движется электрон со ско??остью 10 м/с , перпендикулярно линиям магнитной индукции. вычислите силу действующую на электрон
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F=e*B*V=1,6*10^-19*3*10=4,8*10^-18 H
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