От одной овцы тонкоручноц породы настригают в год примерно 5кг200г шерсти сколько шерсти можно получить при той же норме от тары овец в которой 465животных

Математика

От одной овцы тонкоручноц породы настригают в год примерно 5кг200г шерсти сколько шерсти можно получить при той же норме от тары овец в которой 465животных

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