От одной овцы тонкоручноц породы настригают в год примерно 5кг200г шерсти сколько шерсти можно получить при той же норме от тары овец в которой 465животных
Математика
От одной овцы тонкоручноц породы настригают в год примерно 5кг200г шерсти сколько шерсти можно получить при той же норме от тары овец в которой 465животных
Ответ(ы):
Гость:
5 кг 200г * 465=2345 кг 93000 г или 2418 кг
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