От пристани А отплыла лодка. Одновременно с ней из пристани В навстречу вышел катер. Собственная скорость лодки 8 км/ч , а собственная скорость катера 17 км/ч. Расстояние между пристанями 72 км. Какое расстояние будет между лод...

Математика

От пристани А отплыла лодка. Одновременно с ней из пристани В навстречу вышел катер. Собственная скорость лодки 8 км/ч , а собственная скорость катера 17 км/ч. Расстояние между пристанями 72 км. Какое расстояние будет между лодкой и катером через 2 ч?Почему не задана скорость течения реки?

Автор: Гость