От пристани А отплыла лодка. Одновременно с ней из пристани В навстречу вышел катер. Собственная скорость лодки 8 км/ч , а собственная скорость катера 17 км/ч. Расстояние между пристанями 72 км. Какое расстояние будет между лод...
Математика
От пристани А отплыла лодка. Одновременно с ней из пристани В навстречу вышел катер. Собственная скорость лодки 8 км/ч , а собственная скорость катера 17 км/ч. Расстояние между пристанями 72 км. Какое расстояние будет между лодкой и катером через 2 ч?Почему не задана скорость течения реки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очевидно, лодка и катер плыли по озеру, в котором нет течения. 8+17=25(км/ч) - скорость сближения 25*2=50(км) - проплыли за 2 часа 72-50=22(км) - расстояние будет между лодкой и катером через 2 ч 72-(8+17)*2=22(км)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1.найдите диалектизмы и профессионализмы А)Казаки днём собирались на прогулках и ?? куренях,спорили высказывали предположения.Собрания созывались в...
Математика
При движении по течению реки путь 48 км прогулочный катер проходит за 3 часа . Каков?? собственная скорость катера , если скорость течения реки 2 к...
Русский язык
Подготовьте небольшое сообщение на тему : основные правила правописания окончаний (прилагательное, причастие)