От пристани одновременно в противоположных направлениях вышли две моторные лодк??. первая шла со скоростью 24 км/ч, а вторая 28 км/ч. на каком расстоянии друг от друга они будут через 4 ч?

Математика
От пристани одновременно в противоположных направлениях вышли две моторные лодк??. первая шла со скоростью 24 км/ч, а вторая 28 км/ч. на каком расстоянии друг от друга они будут через 4 ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24+28=52(км/ч)-Скорость сближения. 2)52*4=208(км) Ответ 208км
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