От пристани одновременно в противоположных направлениях вышли две моторные лодк??. первая шла со скоростью 24 км/ч, а вторая 28 км/ч. на каком расстоянии друг от друга они будут через 4 ч?

Математика

От пристани одновременно в противоположных направлениях вышли две моторные лодк??. первая шла со скоростью 24 км/ч, а вторая 28 км/ч. на каком расстоянии друг от друга они будут через 4 ч?

Автор: Гость