От пункта А до пункта Б велосипедист ехал со скоростью 18 километров час обратно он ехал со скоростью 12 километров в час и затратил на путь из B в A на 1 час больше чем путь из а в б Найдите расстояние от А до Б
Алгебра
От пункта А до пункта Б велосипедист ехал со скоростью 18 километров час обратно он ехал со скоростью 12 километров в час и затратил на путь из B в A на 1 час больше чем путь из а в б Найдите расстояние от А до Б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот, вреде так) x/18=x/12-1 2x=3x-36 x=36
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