От пункта А до пункта Б велосипедист ехал со скоростью 18 километров час обратно он ехал со скоростью 12 километров в час и затратил на путь из B в A на 1 час больше чем путь из а в б Найдите расстояние от А до Б

Алгебра

От пункта А до пункта Б велосипедист ехал со скоростью 18 километров час обратно он ехал со скоростью 12 километров в час и затратил на путь из B в A на 1 час больше чем путь из а в б Найдите расстояние от А до Б

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