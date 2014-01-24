От станции А до станции В поезд идёт 7,8 ч. Если скорость поезда будет на 10 км/ч меньше, то для преодоления этого пути он затратить на 1ч 30 мин больше. Найдите расстояние между станциями А и В.

Математика

От станции А до станции В поезд идёт 7,8 ч. Если скорость поезда будет на 10 км/ч меньше, то для преодоления этого пути он затратить на 1ч 30 мин больше. Найдите расстояние между станциями А и В.

Автор: Гость