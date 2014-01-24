От станции А до станции В поезд идёт 7,8 ч. Если скорость поезда будет на 10 км/ч меньше, то для преодоления этого пути он затратить на 1ч 30 мин больше. Найдите расстояние между станциями А и В.
Математика
От станции А до станции В поезд идёт 7,8 ч. Если скорость поезда будет на 10 км/ч меньше, то для преодоления этого пути он затратить на 1ч 30 мин больше. Найдите расстояние между станциями А и В.
Ответ(ы):
Гость:
Utik новичок ответила 24.01.2014 Пусть скорость поезда сначала будет х, то 2 скорость будет х-10 Получаем уравнение 7,8х=9,3*(х-10) 7,8х=9,3х-93 -1,5х=-93 х=62км/ч То всё расстояние равно 62*7,8=483,6 км
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