От вокзала одновременно в одном направлении отошли электричка и скорый поезд ско??ость электрички 45 километров в час а скорость поезда через 74 километров час Какое расстояние будет между ними через 4 часа

Математика

От вокзала одновременно в одном направлении отошли электричка и скорый поезд ско??ость электрички 45 километров в час а скорость поезда через 74 километров час Какое расстояние будет между ними через 4 часа

Автор: Гость