От вокзала одновременно в одном направлении отошли электричка и скорый поезд ско??ость электрички 45 километров в час а скорость поезда через 74 километров час Какое расстояние будет между ними через 4 часа
Математика
От вокзала одновременно в одном направлении отошли электричка и скорый поезд ско??ость электрички 45 километров в час а скорость поезда через 74 километров час Какое расстояние будет между ними через 4 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45*4=180 км = проедет электричка 74*4=296 км - проедет поезд 296-180 = 116 км - будет между ними
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