№271. 8 класс. Нид хелп оч срочно
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№271. 8 класс. Нид хелп оч срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изумленный и восхищенный таким летучим остроумием, купец, сам сочинявший на досуге стихи и понимавший толк в этом деле, купил у мальчика еще пять горшков и, не торгуясь, заплатил щедро.
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