Срочно! страны импортеры серебра отдельно и золота отдельно

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По данным геологической службы США, мировые запасы серебра составляют 512 тысяч тонн, причем наибольшими запасами этого драгоценного металла обладают такие страны как. Перу (23%), Чили (14%) Основной объем добычисеребра в стране обеспечивает район Новый Южный Уэльс (до 65%). Далее идут Квинсленд и Тасмания. Китай 4000 тонн – 3 место. Китай, замыкающий тройку несменных лидеров, в 2011 году добыл 17% от общемирового объема. ------- золото - Индия, Швейцария, Австралия