Срочно! страны импортеры серебра отдельно и золота отдельно
Окружающий мир
Срочно! страны импортеры серебра отдельно и золота отдельно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По данным геологической службы США, мировые запасы серебра составляют 512 тысяч тонн, причем наибольшими запасами этого драгоценного металла обладают такие страны как. Перу (23%), Чили (14%) Основной объем добычисеребра в стране обеспечивает район Новый Южный Уэльс (до 65%). Далее идут Квинсленд и Тасмания. Китай 4000 тонн – 3 место. Китай, замыкающий тройку несменных лидеров, в 2011 году добыл 17% от общемирового объема. ------- золото - Индия, Швейцария, Австралия
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Сумма квадратов корней уравнения x^2+px-2=0 равна 8. Найти p. Совершенно не понимаю,какие здесь могут быть корни,так как произведение -2 могут да...
Физика
Английский язык
Make the sentences passive. Use the two structures where possible and write them down. 1. They showed me a rare post stamp. 2. The stranger asked t...
Окружающий мир