Monday ride bikes Скажи что говорят о своих занятиях спортом юные атлеты
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Monday ride bikes Скажи что говорят о своих занятиях спортом юные атлеты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
We ride bikes on Monday, We play tennis on Tuesday. We jump on wednesday. We run on Thursday. We play pin-pong on Friday. We swim on Saturday
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