Сколько здесь синонимитичных пар? Препираться-Прекослословить. Препятствия - пре??рада. предание - предательство. Предварительный-предшествующий. Прихоть - причуда. Причастный - пречестный. Примета - приманка.
Русский язык
Сколько здесь синонимитичных пар? Препираться-Прекослословить. Препятствия - пре??рада. предание - предательство. Предварительный-предшествующий. Прихоть - причуда. Причастный - пречестный. Примета - приманка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Препятствие-преграда прихоть-причуда
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