Составить 2 предложения со словарными словами 2 склонения родительный падеж 3 класс
Русский язык
Составить 2 предложения со словарными словами 2 склонения родительный падеж 3 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В нашем дворе нет (чего?) АПТЕКИ.. Сегодня по новостям поблагодарили очень внимательного (кого?) ГРАЖДАНИНА. В рабочем коллективе папы нет (кого?) ЖЕНЩИН. На этом празднике не было (чего?) САЛЮТа.
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