Составить 2 предложения со словарными словами 2 склонения родительный падеж 3 класс

Гость: Гость:

В нашем дворе нет (чего?) АПТЕКИ.. Сегодня по новостям поблагодарили очень внимательного (кого?) ГРАЖДАНИНА. В рабочем коллективе папы нет (кого?) ЖЕНЩИН. На этом празднике не было (чего?) САЛЮТа.