Смысл стихотворения Быть знаменитым некрасиво
Обществознание
Смысл стихотворения Быть знаменитым некрасиво
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В целом про искренность и честность. Говорилось про самоотдачу, т.е. не пытаться угодить кому-то, а жить в мире с самим собой. Нужно не славу завоёвывать, а любовь.
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