Вариант I 1. Выпишите номера предложений, в которых есть обращение (знаки препинания не расставлены). 1. Что же ты моя старушка приуныла у окна 2. Мой край родной Тоцкое 3. Привет тебе мой край родной 4. Лена собирает тетр...

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Вариант I 1. Выпишите номера предложений, в которых есть обращение (знаки препинания не расставлены). 1. Что же ты моя старушка приуныла у окна 2. Мой край родной Тоцкое 3. Привет тебе мой край родной 4. Лена собирает тетрадки. 2. Укажите номера правильных вариантов. В этих предложениях вводное слово обозначает различные чувства. 1. Светится что-то и странно тревожит. Может быть, солнце, а может луна. 2. К своему разочарованию, мальчик не видел ни плачущих ив, ни серого неба. 3. Грозный вид дворника охватил его ужасом. Но, к счастью, это столбняк продолжался недолго. 4. Андрей с недоумением оглядывался, должно быть, ослепленный темнотой. 3. Выпишите номера предложений, в которых слово кажется будет вводным словом (знаки препинания не расставлены). 1. Когда наблюдаешь, как ведет себя человек наедине сам с собой, - он кажется безумным. 2. Кажется шепчут колосья друг другу. 3. «Что ты? Разве больно? Ну потерпи. Это тебе только кажется». 4. Здесь столько снега, что он кажется никогда не растает! 4. Среди предложений 12-16 найдите предложение с вводным словом, обозначающим порядок мыслей и их связь. Напишите номер этого предложения. (12) К счастью, он вовремя ухватился за корни старой ели. (13) Значит, необходимо держаться от берега на незначительном расстоянии, слышать и видеть морскую гладь. (14) К несчастью, мы ещё попали в бурелом. (15) Сделав значительный крюк назад, мы благополучно из него выбрались. (16) Посовещавшись, мы решили идти прямо к морю и продолжать путь. 5. В приведенных ниже предложениях расставлены все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводном слове. Проводник рассердился, (1) повернулся и быстро пошёл по тропе обратно. Задерживать его теперь было, (2) конечно, (3) бесполезно. 6. В приведенном ниже предложении расставлены все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводной конструкции. Напуганный двумя дурными,(1) по его мнению,(2) предзнаменованиями, (3) наш проводник отказался идти дальше. 7. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводной конструкции: Казалось(1) тишина(2) и покой(3) царствовали на земле. 8. Найдите предложения, в которых есть вводные конструкции (знаки препинания не расставлены): 1) Мне кажется что скоро пойдет снег. 2) Кажется скоро пойдет снег. 3) Может быть мы больше не увидимся. г) Иногда в природе может быть очень тихо. 9. Найдите предложения, в которых есть вводное предложение: 1) Пожар в лесу, как говорят очевидцы, - страшное зрелище. 2) Очевидцы говорят, что пожар в лесу - страшное зрелище. 3) Словом, стал дед Щукарь кучером и конюхом одновременно. 4) А вы, я вижу, шелковый. 10. На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? На дворе не было (1) видно (2) ни зги. Видно (3) еще письмо не дошло по адресу. 1) 3 2) 1,2,3 3) 1,2 11. На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? Поезд мчал меня (1) к счастью. Станция (2) к счастью (3) была недалеко. 1) 1,2,3 2) 2,3 3) 1 12.На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? Очевидно (1) сторож укрылся от непогоды и теперь спал где-нибудь. Впрочем (2) писательство имеет и свои хорошие стороны. Это все (3) очевидно. 1) 1,2,3 2) 1,2 3) 1,3 13. На месте каких цифр в предложении должны стоять запятые? К несчастью его (1) никто (2) конечно (3) не остался равнодушным. К несчастью (4) проливные дожди продолжали затапливать поле. 1) 2,3,4 2) 1,2,3,4 3) 1,4 14. На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? Матвей Лезинский (1) разумеется (2) не знал еще (3) к своему несчастью (4) местных обычаев. Я (5) вряд ли (6) успею вернуться. 1) 1,2,3,4 2) 1,2,3,4,5,6 3) 3,4,5,6 15. На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? По всей видимости (1) случилось что-то из ряда вон выходящее. Видимо (2) проект не отвечает всем современным требованиям. Видимо-невидимо (3) собралось народу. 1) 1,2,3 2) 1,2 3) 2,3 16. Выпишите номера предложений, в которых подчеркнутые сочетания являются вставными конструкциями (знаки препинания не расставлены) 1) Диксон это скалистый остров на Карском море. 2) В те далекие времена более шестидесяти лет назад никто из людей не представлял себе, что человек мог летать. 3) И вдруг кто-то восторженно крикнул Смотри вот оно солнце 4) После первого часа это всегда была арифметика делается перерыв. 17. Укажите, чем осложнено данное предложение (знаки препинания не расставлены): С одной стороны это был человек очень добрый с другой – вспыльчивый и резкий. 1) обращением; 2) вводными словами; 3) вводными предложениями; 4) вставной конструкцией. 18. Найдите предложения, содержащие вставные конструкции (знаки препинания не расставлены): 1) Фролов простился со своими спутниками и пешком тогда все в городе ходили пешком направился к Смольному. 2) По словам Веры Варенька очень редко говорила о своей больной дочери. 3) По достоверным данным в столичные юмористические журналы Чехов обращался уже в 1877 году. 4) Первые главы «Петербургского романа» теперь этот роман назывался «Униженные и оскорбленные» были давно готовы.

Автор: Гость