ЦИТАТНЫЙ ПЛАН ПО РАССКАЗУ "ТРИНАДЦАТЫЙ ПОДВИГ ГЕРАКЛА" ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!

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Вот примерный план. Подбери цитаты из текста. Ф. А. ИСКАНДЕР «Тринадцатый подвиг Геракла» 1. Кто такой рассказчик? 2. Как он относится к товарищам по классу? 3. Почему Харлампий Диогенович сравнил его с Гераклом? 4. Как сам герой оценивает свои поступки? 5. Каково авторское отношение к нему?