ЦИТАТНЫЙ ПЛАН ПО РАССКАЗУ "ТРИНАДЦАТЫЙ ПОДВИГ ГЕРАКЛА" ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!

Литература
ЦИТАТНЫЙ ПЛАН ПО РАССКАЗУ "ТРИНАДЦАТЫЙ ПОДВИГ ГЕРАКЛА" ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот примерный план. Подбери цитаты из текста.  Ф. А. ИСКАНДЕР  «Тринадцатый подвиг Геракла»  1. Кто такой рассказчик?  2. Как он относится к товарищам по классу?  3. Почему Харлампий Диогенович сравнил его с Гераклом?  4. Как сам герой оценивает свои поступки?  5. Каково авторское отношение к нему?
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