Запиши слоги, в которых больше чем букв. ян, ни, ен, ню, ен, не, но, он.
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Запиши слоги, в которых больше чем букв. ян, ни, ен, ню, ен, не, но, он.
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Гость:
Ян. ен. ню. ен. не.................
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