Решите пожалуйста задачу 15 (а).начертитк прямоугольник, сделаете пожалуйста краткую запись и решите. заранее спасибо.

Математика
Решите пожалуйста задачу 15 (а).начертитк прямоугольник, сделаете пожалуйста краткую запись и решите. заранее спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На рисунке показано как с помощью циркуля разделить сторону на две равные части. Радиус  - любой, больше половины стороны.
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