В составе сплава содержится 27,3г серебра, что составляет 0,35 сплава, остальное- другие металлы. Найдите массу других металлов в составе сплава.

Математика

В составе сплава содержится 27,3г серебра, что составляет 0,35 сплава, остальное- другие металлы. Найдите массу других металлов в составе сплава.

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