В составе сплава содержится 27,3г серебра, что составляет 0,35 сплава, остальное- другие металлы. Найдите массу других металлов в составе сплава.
Математика
В составе сплава содержится 27,3г серебра, что составляет 0,35 сплава, остальное- другие металлы. Найдите массу других металлов в составе сплава.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27.3:0.35=78 г масса сплава 78-27.3=50.7 г масса других металлов
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