ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА текст нужно на французский перевести У этого молодого чел??века блестящее будущее, он уже сделал несколько важных научных открытий. Директор возглавляет (управляет) это учреждение. Обучение в государствен...

Французский язык

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА текст нужно на французский перевести У этого молодого чел??века блестящее будущее, он уже сделал несколько важных научных открытий. Директор возглавляет (управляет) это учреждение. Обучение в государственной школе бесплатное. Ваш ответ заслуживает отличной оценки. Я при­гласил друзей на мой день рождения. Вкус этого фрукта мне не нравится. Эта женщина всегда одевается со вкусом. Я слышу звуки модной мелодии. Этот ученый заслужил славу своей родины. Я сомневаюсь, что ты говоришь (que tu dises) правду. Этот ребенок очень застенчивый. Чтобы успешно работать, нужны хорошие условия: устраивайтесь поудобнее.

Автор: Гость