ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА текст нужно на французский перевести У этого молодого чел??века блестящее будущее, он уже сделал несколько важных научных открытий. Директор возглавляет (управляет) это учреждение. Обучение в государствен...
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА текст нужно на французский перевести У этого молодого чел??века блестящее будущее, он уже сделал несколько важных научных открытий. Директор возглавляет (управляет) это учреждение. Обучение в государственной школе бесплатное. Ваш ответ заслуживает отличной оценки. Я пригласил друзей на мой день рождения. Вкус этого фрукта мне не нравится. Эта женщина всегда одевается со вкусом. Я слышу звуки модной мелодии. Этот ученый заслужил славу своей родины. Я сомневаюсь, что ты говоришь (que tu dises) правду. Этот ребенок очень застенчивый. Чтобы успешно работать, нужны хорошие условия: устраивайтесь поудобнее.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ce jeune homme а promis à un brillant avenir, il fait l'a déjà d'importantes découvertes scientifiques. Le directeur dirige de cette institution. La formation est gratuite dans l'école publique. Votre réponse mérite une excellente évaluation. J'ai invité des amis pour mon anniversaire. Je n'aime pas le goût de ce fruit. Cette femme s'habille toujours avec goût. J'entends des sons à la mode des sonneries. Ce savant a mérité la gloire de leur patrie. Je doute que tu dis la vérité. Ce bébé est très timide. Pour exécuter avec succès, ont besoin de bonnes conditions: asseyez-vous.
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