Давай вспомним признаки текста

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Текст (от лат. textus — ткань; связь, соединение) — это слова, предложения, абзацы и более крупные части, связанные в целое темой и основной мыслью, образующие высказывание, речевое произведение.Основные признаки текста: тематическое и композиционное единство всех его частей; наличие смысловой и грамматической связи между частями; смысловая цельность, относительная законченность.