Напишите условие раздельного написания не с существительным

Русский язык
Напишите условие раздельного написания не с существительным
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишутся раздельно с не существительные, если имеется или подразумевается противопоставление, например: Это неосторожность, а трусость; Нет, это неуверенность убеждённого в своей правоте человека-борца; Средние века не многим пополнили этот список металлов(субстантивированное прилагательное). Раздельно пишется не с существительным в вопросительном предложении, если отрицание логически подчеркивается, например: Спрос значительно вырос за последнее время, не правда ли? (невозможна замена: …ложь ли?).
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