Напишите условие раздельного написания не с существительным

Гость: Гость:

Пишутся раздельно с не существительные, если имеется или подразумевается противопоставление, например: Это неосторожность, а трусость; Нет, это неуверенность убеждённого в своей правоте человека-борца; Средние века не многим пополнили этот список металлов(субстантивированное прилагательное). Раздельно пишется не с существительным в вопросительном предложении, если отрицание логически подчеркивается, например: Спрос значительно вырос за последнее время, не правда ли? (невозможна замена: …ложь ли?).