Треугольник АВС прямоугольный,уголВ равен 90 градусов,СD-биссектриса,угол АСВ=60 гр??двсов.Найти АВ если ВD=5 см.
Геометрия
Треугольник АВС прямоугольный,уголВ равен 90 градусов,СD-биссектриса,угол АСВ=60 гр??двсов.Найти АВ если ВD=5 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Dc=5*2 ( sin 30= 0,5); угол А= 30, след., ad=do=10, след., ab= 15
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Сделайте пожалуста, прошу... завтра уже сдать надо...срочноооо........заранее огромнейшее спасибо и 46 баллов
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