Решите пожалуйста 5, 6. заранее спасибо!

Гость: Гость:

6. 4-5(3х+2)=3х+12 ;4-15х-10=3х+12; -6-15х=3х+12; -15-3х=12+6(в этом шаге ошибка в знаке 3х,когда переносим с одной части ур-я в другую,то знак меняется на противоположный, т.е под 3); -18х=18; х=-1....5.1-В;4-А; 3-Б