Решите уравнение если не трудно (3x-2)(3x+2)=4x^2+5
Алгебра
Решите уравнение если не трудно (3x-2)(3x+2)=4x^2+5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9х^2-4-4х^2-5=0 5х^2=9 Х^2=9/5 Х^2=1,8 Х1=-корень(1,8) Х2=корень(1,8)
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