(_Сформулируйте_3_правила_правила_сохранения_зрения_)

Гость: Гость:

НЕ СМОТРЕТЬ БЛИЗКО ТЕЛЕВИЗОР НЕ ЧИТАТЬ КНИГУ В ПОСТЕЛИ С ВЫКЛЮЧЕННЫМ СВЕТОМ СИДЕТЬ В КОМПЬЮТЕРЕ , НОУТБУКЕ , ПЛАНШЕТЕ ,, ТЕЛЕФОНЕ , АЙПАДЕ БОЛЕЕ 1 ЧАСА ИЛИ 30 МИНУТ В 1 ДЕНЬ