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Окружающий мир
(_Сформулируйте_3_правила_правила_сохранения_зрения_)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НЕ СМОТРЕТЬ БЛИЗКО ТЕЛЕВИЗОР НЕ ЧИТАТЬ КНИГУ В ПОСТЕЛИ С ВЫКЛЮЧЕННЫМ СВЕТОМ СИДЕТЬ В КОМПЬЮТЕРЕ , НОУТБУКЕ , ПЛАНШЕТЕ ,, ТЕЛЕФОНЕ , АЙПАДЕ БОЛЕЕ 1 ЧАСА ИЛИ 30 МИНУТ В 1 ДЕНЬ
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