Сумма квадратов корней уравнения x^2+px-2=0 равна 8. Найти p. Совершенно не понимаю,какие здесь могут быть корни,так как произведение -2 могут дать либо -2 и 1, либо 2 и -1,но квадраты обеих этих пар не дадут в сумме восемь.

Алгебра
Сумма квадратов корней уравнения x^2+px-2=0 равна 8. Найти p. Совершенно не понимаю,какие здесь могут быть корни,так как произведение -2 могут дать либо -2 и 1, либо 2 и -1,но квадраты обеих этих пар не дадут в сумме восемь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корни уравнения это х,а т.к сумма квадратов корней=8=>2²+(-2)²=8,значит корень уравнения,т.е х=2 или -2,но знак неважен,т.к подставляя корень в ур-е знак на результат не повлияет,теперь находим Р,для этого вместо х подставляем его значение,т.е 2 или -2,я поставлю 2, но можешь подставить и -2,ответ будет тот же: 2²+2р-2=0; 4+2р-2=0; 2р=-2; р=-1, теперь проверяем правильно ли нашли корни: х²+(-1)×х-2=0; х²-х-2=0; D=1-4×1×(-2)=9; х1=(1+3)/2=2; х2=(1-3)/2=-2,значит все верно.Удачи, надеюсь объяснила подробно.
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