Помогите 795 пожалуйста!!! МОЛЮ☹
Математика
Помогите 795 пожалуйста!!! МОЛЮ☹
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2целых3/4+1целая2/3= =11/4+5/3-общий наименьший знаменатель 12 11*3+5*4/12=53/12 2)7/20+8целых3/4=7/20+35/4=7/20+35/4=7+135/20=9,1
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