Отгадай и запиши. напиши склонение существительных

Русский язык
Отгадай и запиши. напиши склонение существительных
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Автор: Гость
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Гость:
1пойти. 2 терпенье 3потом
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