Задача Мышка нарушка праздновала день рождение и позвала в гости всех своих друзей. Лягушек квакушек прискакало 35 комаров пискунов прилитело на 17 больше чем лягушек, а зайчиков прибижало на 9 меньше, чем комаров. Кого на дне ...
Математика
Задача Мышка нарушка праздновала день рождение и позвала в гости всех своих друзей. Лягушек квакушек прискакало 35 комаров пискунов прилитело на 17 больше чем лягушек, а зайчиков прибижало на 9 меньше, чем комаров. Кого на дне раждение мышки оказалось больше- зайчиков или лягушек? на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)17-9=8 2)зайчиков больше на 8 шт
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