Задача Мышка нарушка праздновала день рождение и позвала в гости всех своих друзей. Лягушек квакушек прискакало 35 комаров пискунов прилитело на 17 больше чем лягушек, а зайчиков прибижало на 9 меньше, чем комаров. Кого на дне ...

Математика

Задача Мышка нарушка праздновала день рождение и позвала в гости всех своих друзей. Лягушек квакушек прискакало 35 комаров пискунов прилитело на 17 больше чем лягушек, а зайчиков прибижало на 9 меньше, чем комаров. Кого на дне раждение мышки оказалось больше- зайчиков или лягушек? на сколько?

Автор: Гость