Вычислите понятно и письменно (2 целых 1/6 - 3 целых 3/8) * 24 + 1 целых 1/8 : (- 3 целых 3/4).

Гость: Гость:

(2 1/6 - 3 3/8) * 24 + 1 1/8 : (-3 3/4) = - 29,3 1) 2 1/6 - 3 3/8 = 2 4/24 - 3 9/24 = (-1 5/24) 2) (-1 5/24) * 24 = (-29/24) * 24 = - 29 3) 1 1/8 : (-3 3/4) = 9/8 : (-15/4) = 9/8 * (-4/15) = - (3*1)/(2*5) = - 3/10 = - 0,3 4) (-29) + (-0,3) = - (29 + 0,3) = - 29,3 Пояснения: 1) Общий знаменатель 24 24 : 6 = 4 - доп.множ. к 1/6 = (1*4)/(6*4) = 4/24 24 : 8 = 3 - доп.множ. к 3/8 = (3*3)/(8*3) = 9/24 2) 1 5/24 = (1*24+5)/24 = 29/24 - смешанное число перевели в неправильную дробь 3) 1 1/8 = (1*8+1)/8 = 9/8 - неправильная дробь 3 3/4 = (3*4+3)/4 = 15/4 - неправильная дробь