Решить примеры 72360*90,807*600,259600:8*9-8130:30
Математика
Решить примеры 72360*90,807*600,259600:8*9-8130:30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)72360*90=6512400 2)807*600=484200 3)259600:8*9-81300:3=264950 По действиям: 1)259600:8=32450 2)32450*9=292050 3)81300:3=27100 4)292050-27100=264950
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