Почему популяцию называют формой существования вида

Биология
Почему популяцию называют формой существования вида
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Особи любого живого вида распределены в пределах ареала неравномерно, образуя сгущения и относительно разреженные участки. «Центры плотности « каждого вида и образуют, как правило, популяции, которые являются элементарной структурой вида, формой в которой вид существует в природе. Ещё популяцию называют элементарной эволюционной структурой вида
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