Почему популяцию называют формой существования вида

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Особи любого живого вида распределены в пределах ареала неравномерно, образуя сгущения и относительно разреженные участки. «Центры плотности « каждого вида и образуют, как правило, популяции, которые являются элементарной структурой вида, формой в которой вид существует в природе. Ещё популяцию называют элементарной эволюционной структурой вида