(24480:3-8910:2)+(638×8-4376)= решить пример в столбик

Математика
(24480:3-8910:2)+(638×8-4376)= решить пример в столбик
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот держи. там я пронумеровала последовательность действий
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(12300-30):к=30 решите уравнение
Ответить
Право
Укажите, какая отрасль права регулирует общественные отношения, возникающие в пр??цессе осуществления государственного управления
Ответить
Английский язык
Как переводится слово cooker
Ответить
Английский язык
Английский 3класс написать письмо своему зарубежному другу.написать какое время ??ода мне нравится .и что я люблю делать в это время года
Ответить
Математика
Одна открытка, 2 одинаковых конверта и 3 одинаковых марки стоят 38 р. Три такие открытки, 2 таких конверта, 1 такая марка стоят 22 рубля. Cколько с...
Ответить