(24480:3-8910:2)+(638×8-4376)= решить пример в столбик
Математика
(24480:3-8910:2)+(638×8-4376)= решить пример в столбик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот держи. там я пронумеровала последовательность действий
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