(12300-30):к=30 решите уравнение
Математика
(12300-30):к=30 решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(12300-30):к=30 12270:к=30 к=12270:30 к=409 (12300-30):409=30 30=30
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