Укажите, какая отрасль права регулирует общественные отношения, возникающие в пр??цессе осуществления государственного управления

Право
Укажите, какая отрасль права регулирует общественные отношения, возникающие в пр??цессе осуществления государственного управления
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Административное право 
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