Під час взаємодії 4г двовалентного металу з водою виділився водень кількість речовини 0,1моль .Який метал взято?

Гость: Гость:

рівняння реакції: Мет+2Н2О=Мет(ОН)2+Н2 Молярну масу металу приймаємо за Х і підписуємо під формулою металу.Над формулою металу пишемо його масу-4г.Над формулою водню-0,1 моль.Під формулою водню-1 моль.знаходимо Х: Х= 4*1/0,1=40 Г. За таблицею Менделєєва знаходимо, що це-кальцій.